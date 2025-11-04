Fenabrave: Vendas de veículos recuam 1,6% em outubro ante outubro de 2024

O balanço foi divulgado nesta terça-feira, 04, pela Fenabrave, a entidade que representa as concessionárias de automóveis, e mostra que no acumulado desde o início do ano o mercado mostra alta de 2,3%, com 2,17 milhões de veículos licenciados de janeiro a setembro.

As vendas de veículos tiveram queda de 1,6% no mês passado, frente a outubro de 2024, somando 260,8 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Na comparação com setembro, houve aumento de 7,2% na comercialização de veículos zero quilômetro.

No mês passado, a associação revisou para baixo as previsões para as vendas de veículos zero quilômetro neste ano, apontando efeito da desaceleração do crédito. O prognóstico ao crescimento das vendas de veículos, que começou o ano em 5% e foi revisto para 4,4% em julho, passou para 2,6%.

Se, de um lado, o setor sente o impacto dos juros altos, que levam a uma desaceleração das vendas financiadas, de outro, as encomendas de locadoras e o programa federal Carro Sustentável, que permite a compra de carros compactos com IPI reduzido, ajudam a sustentar os volumes.

As vendas de carros apoiados pelo programa já mostram crescimento de 26,1%, considerando o período de 11 de julho a 31 de outubro. Segundo o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, apesar do entrave dos juros, o programa Carro Sustentável tem ajudado a aumentar o movimento nas revendas.

"Desde o início do programa, tivemos um crescimento acumulado de 26,1% nos veículos participantes, comprovando o sucesso da iniciativa", diz Arcelio Junior.