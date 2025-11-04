Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fenabrave: Vendas de motos sobem 25,8% em outubro ante outubro de 2024

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

As vendas de motos seguem em franca expansão, registrando em outubro crescimento de 25,8% frente ao mesmo período do ano passado. Na comparação com setembro, a alta foi mais tímida, de 1,9%, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 04, pela Fenabrave, a associação que representa as concessionárias.

Desde o início do ano, as vendas de motocicletas sobem 15,6%, acumulando 1,82 milhão de unidades. O número supera em mais de 200 mil unidades as vendas de carros de passeio em igual período: 1,6 milhão de unidades.

Conforme o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, o segmento segue em patamar historicamente elevado, impulsionado pelos serviços de entrega (delivery), assim como pelo preço competitivo das motos em relação ao transporte coletivo. "Atualmente, as motos têm sido o segundo veículo em muitas famílias", afirma o presidente da Fenabrave.

Aproximadamente 80% das motos emplacadas são de 160 cilindradas, o que indica o uso para entregas ou transporte individual tanto em cidades como em áreas rurais.

