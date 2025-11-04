Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,17%
Pontos: 150.704,20
Máxima de +0,29% : 150.888 pontos
Mínima de -0,32% : 149.979 pontos
Volume: R$ 25,22 bilhões
Variação em 2025: 25,29%
Variação no mês: 0,78%
Dow Jones: -0,53%
Pontos: 47.085,24
Nasdaq: -2,04%
Pontos: 23.348,64
Ibovespa Futuro: +0%
Pontos: 153.005
Máxima (pontos): 153.255
Mínima (pontos): 151.760
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,96
Variação: -0,3%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,25
Variação: +0,5%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,40
Variação: +0,31%
Ambev ON
Preço: R$ 13,16
Variação: +1,94%
Petrobras ON
Preço: R$ 32,09
Variação: +0,94%
Vale PNA
Preço: R$ 64,62
Variação: -1,12%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Vale ON
Preço: R$ 64,62
Variação: -1,12%
Itausa PN
Preço: R$ 11,74
Variação: -0,34%
Global 40
Cotação: 717,001 centavos de dólar
Variação: +0,01%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3984
Venda: R$ 5,3989
Variação: +0,77%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,48
Venda: R$ 5,58
Variação: -0,2%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3840
Venda: R$ 5,3846
Variação: +0,64%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4800
Venda: R$ 5,5660
Variação: -0,02%
- Dólar Futuro (janeiro)
Cotação: R$ 5,4430
Variação: +0,90%
- Euro
Compra: US$ 1,1482 (às 18h35)
Venda: US$ 1,1483 (às 18h35)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,1960
Venda: R$ 6,1970
Variação: +0,41%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,3700
Venda: R$ 6,4730
Variação: -0,52%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, 0,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.960,5 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -1,33%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente