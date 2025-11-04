Embraer: lucro líquido ajustado cai 76,4% no 3tri25 ante 3tri24, para R$ 289,4 mi

O Ebitda ajustado da fabricante somou R$ 1,276 bilhão entre julho e setembro, 35,4% menor do que um ano antes. A margem Ebitda ajustada caiu de 21,1% para 11,7% na mesma base comparativa.

A Embraer reportou lucro líquido ajustado de R$ 289,4 milhões no terceiro trimestre de 2025. O resultado representa uma queda de 76,4% ante igual intervalo de 2024, quando a empresa registrou uma cifra de R$ 1,225 bilhão.

O Ebit ajustado foi de R$ 927,2 milhões com margem de 8,5%, excluindo R$ 67,5 milhões de itens extraordinários, em comparação com R$ 1,649 bilhão com margem de 17,6% no ano anterior. No entanto, a empresa pondera que houve um item não recorrente significativo (US$ 150 milhões do acordo de arbitragem com a Boeing) no terceiro trimestre de 2024, que elevou a margem Ebit ajustada em cerca de 900 pontos-base.

O desempenho do Ebit ajustado foi impactado por resultados operacionais menores na Aviação Executiva e Serviços & Suporte, segundo o release de resultados. O documento destaca que as tarifas de importação dos EUA totalizaram US$ 17 milhões no trimestre e US$ 27 milhões no acumulado do ano.

Já a receita consolidada de R$ 10,9 bilhões, recorde histórico para o período, representou um aumento de cerca de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior. A Aviação Comercial e Defesa & Segurança, cujas receitas cresceram 28% e 4% em relação ao ano anterior, foram destaques no trimestre. Enquanto isso, Serviços & Suporte e Aviação Executiva cresceram 14% e 1%, respectivamente.