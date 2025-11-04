Dólar sobe e se aproxima de R$ 5,40 com aversão ao risco no exterior

O dólar exibiu alta firme nesta terça-feira, 4, alinhado ao comportamento da moeda americana no exterior. Investidores adotaram uma postura avessa ao risco, em meio a dúvidas sobre a extensão do afrouxamento monetário pelo Federal Reserve, além de temores de uma correção mais forte das bolsas em Nova York. O real, que costuma sofrer mais em dias de perdas de divisas emergentes, hoje caiu menos que seus principais pares, como o peso mexicano e o rand sul-africano. A perspectiva de que o Comitê de Política Monetária (Copom) anuncie nesta quarta-feira, 05, a manutenção da taxa Selic em 15% ao ano com um comunicado duro, desautorizando apostas de cortes de juros ainda neste ano, tende a amenizar as pressões sobre a moeda brasileira vindas tanto do mercado global quanto do aumento sazonal de remessas ao exterior.

Com máxima a R$ 5,4017, à tarde, o dólar à vista encerrou a sessão em alta de 0,77%, a R$ 5,3989 - maior valor de fechamento em 10 dias. Depois de ganho de 1,08% em setembro, a moeda avança 0,35% nos dois primeiros pregões de outubro. No ano, as perdas são de 12,64%, o que faz o real liderar os ganhos entre divisas latino-americanas no período. "Estamos vendo hoje um movimento global. Todas as moedas estão se desvalorizando frente ao dólar, com os investidores buscando ativos mais seguros, como os títulos do Tesouro americano", afirma João Soares, sócio-fundador da Rio Negro Investimentos. "Essa busca por proteção vem no momento em que se avalia a magnitude e a velocidade dos cortes de juros nos EUA daqui para frente, após dois cortes seguidos de 25 pontos base". Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis moedas fortes, o índice DXY superou a marca dos 100,000 pontos pela primeira vez desde o início de agosto. A libra tocou o menor valor desde abril com temores fiscais no Reino Unido. A exceção foi o iene, com ganhos de cerca de 0,30% na comparação com a moeda americana. Petróleo e commodities metálicas caíram. Nos últimos dias, dirigentes do Fed expressaram visões distintas sobre a possibilidade de novo corte de juros neste ano, espelhando as divergências que existem dentro do comitê de política monetária (FOMC, na sigla em inglês) do BC americano. Na última quarta-feira, em entrevista coletiva, o chairman Jerome Powell ressaltou que não há garantia de uma redução de juros em dezembro.