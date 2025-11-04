Deutsche Telekom e Nvidia revelam Nuvem de IA Industrial para 2026

A parceria reúne a infraestrutura e operações da Deutsche Telekom e as plataformas de IA e gêmeos digitais Omniverse da Nvidia, visando impulsionar a transformação industrial da Alemanha, segundo comunicado da empresa de semicondutores americana.

A Deutsche Telekom e a Nvidia revelaram nesta terça-feira, 4, a primeira nuvem de inteligência artificial (IA) industrial do mundo, em uma plataforma soberana de nível empresarial que será lançada no início de 2026.

Até 10.000 GPUs Nvidia Blackwell irão alimentar um supercomputador de 0,5 EFLOPS, proporcionando cerca de 50% mais poder de computação de IA para a Alemanha, informou a Deutsche Telekom, em comunicado divulgado separadamente. EFLOPS é a sigla para Floating Point Operations Per Second (Operações de Ponto Flutuante Por Segundo), uma unidade de medida usada para quantificar o poder de processamento de um computador ou processador.

"Precisamos construir uma estrutura aqui na Alemanha que permita à nossa indústria participar desta evolução de próxima geração da industrialização", disse Tim Höttges, CEO da Deutsche Telekom. "Esses computadores são as versões modernas das fábricas", acrescentou Jensen Huang, fundador e CEO da Nvidia.

A Nuvem de IA Industrial é um dos primeiros projetos emblemáticos do "Made 4 Germany", uma iniciativa com mais de 100 empresas do país para acelerar a digitalização da economia e da administração.