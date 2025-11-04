Defendo que se busque a redução do preço das passagens aéreas no Brasil, diz Costa Filho

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse nesta terça-feira, 4, que defende que não se cobre taxa de bagagens em voos nacionais, mas que internacionalmente deixe o mercado livre para cobrar ou não a tarifa extra. Ele concede entrevista ao programa "Bom Dia, Ministro" da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

"Eu defendo que aqui no País a gente não tem o aumento da bagagem, dessa taxa, mas para voos internacionais a gente possa liberar o mercado internacional e automaticamente a gente fazer a cobrança dessa taxa porque essa é uma política internacional", afirmou.