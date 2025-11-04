CSN tem lucro líquido de R$ 76 milhões no 3tri25 e reverte prejuízo de R$ 751 mi do 3tri24

"Essa foi a primeira vez no ano em que a CSN conseguiu registrar lucro, refletindo toda a melhora operacional observada no período, além do efeito positivo da variação cambial nas despesas financeiras e a reversão de impostos registrada no trimestre", pontua a gestão no release de resultados.

A CSN apresentou lucro líquido de R$ 76 milhões no terceiro trimestre de 2025, revertendo, assim, o prejuízo de R$ 751 milhões registrado em igual período de 2024, bem como o prejuízo de R$ 130 milhões verificado no trimestre imediatamente anterior.

O Ebitda ajustado foi de R$ 3,319 bilhões no trimestre, avanço anual de 45,3%. A margem Ebitda ajustada do período foi de 26,8%, 3,3 pontos porcentuais (p.p.) acima da registrada no trimestre imediatamente anterior.

A melhora na rentabilidade reflete, ainda segundo a companhia, o resultado operacional alcançado do período, com recordes de produção e vendas na mineração, o segundo maior desempenho de vendas da história em cimentos, o maior Ebitda já registrado no segmento de logística com aumento de eficiência na movimentação de cargas, além de uma maior gestão no processo siderúrgico, com o menor custo de produção de placas dos últimos quatro anos.

A empresa credita o movimento ainda ao ambiente favorável de preços tanto na mineração quanto em cimentos, que também contribuíram para essa performance no período. "Nesse sentido, o único segmento que verificou uma pressão de preços neste trimestre foi o da siderurgia em razão do cenário ainda hostil em relação ao impacto do material importado na dinâmica concorrencial do mercado doméstico", explica a CSN.

A companhia ressalta, porém, que esse cenário já começa a apresentar sinais de melhora, com reajustes sendo aplicados no início do quarto trimestre, "o que pode se configurar como uma importante alavanca para os próximos trimestres".