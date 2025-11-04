Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Confiança do consumidor melhora em outubro, mas endividamento preocupa, diz ACSP

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O Índice Nacional de Confiança, elaborado pela PiniOn para a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), subiu 2,1% em outubro ante setembro e atingiu 98 pontos, ligeiramente abaixo do patamar de 100 que divide otimismo e pessimismo. É a terceira alta mensal consecutiva, sustentada pela melhora da percepção das famílias sobre a situação financeira atual e pelo avanço das expectativas de renda e emprego.

Frente a outubro do ano passado, o indicador recuou 4,8%.

A pesquisa ouviu 1.679 famílias em todas as regiões do País, tanto em capitais quanto em cidades do interior.

Todas as regiões mostraram melhora, com destaque para Centro-Oeste e Norte. Entre as classes sociais, o otimismo avançou especialmente entre as famílias das classes AB e C. Nos resultados por gênero, ambos mostraram aumento da confiança, mas as mulheres apresentaram recuperação maior do que os homens.

Segundo a ACSP, o aumento generalizado da confiança resultou em maior disposição para a compra de bens de maior valor, como carro e casa, além de bens duráveis, como geladeira e fogão, e também ampliou a propensão a investir.

O economista da ACSP, Ulisses Ruiz de Gamboa, atribui a melhora da confiança ao mercado de trabalho aquecido e a medidas de estímulo de renda, como o novo consignado e o pagamento de precatórios. Esses fatores vêm sustentando o ânimo e o consumo das famílias. "Porém, o elevado grau de endividamento e os efeitos negativos das altas taxas de juros sobre a atividade econômica, que continuarão a ser sentidos, poderão levar a uma redução da confiança do consumidor ao longo dos próximos meses", afirmou.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

