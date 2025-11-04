Comissão Europeia abre investigação sobre aquisição de mina brasileira pela MMG, da China
A Comissão Europeia abriu uma investigação aprofundada para avaliar, sob o Regulamento de Fusões da União Europeia, a proposta de aquisição do negócio de níquel da Anglo American pela MMG, que é controlada pela empresa estatal chinesa China Minmetals Corporation. O alvo consiste em duas instalações operacionais de ferroníquel e dois projetos em fase inicial de desenvolvimento no Brasil.
Segundo comunicado divulgado pela Comissão, a UE tem preocupações preliminares de que a transação possa permitir que a MMG desvie o fornecimento de ferroníquel dos mercados europeus, levando a custos mais altos e redução da qualidade na produção de aço inoxidável na Europa.
A Comissão agora terá 90 dias úteis, até 20 de março de 2026, para realizar uma investigação aprofundada sobre os efeitos da transação proposta para determinar se suas preocupações iniciais de concorrência serão confirmadas.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente