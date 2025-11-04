Comissão Europeia abre investigação sobre aquisição de mina brasileira pela MMG, da China

A Comissão Europeia abriu uma investigação aprofundada para avaliar, sob o Regulamento de Fusões da União Europeia, a proposta de aquisição do negócio de níquel da Anglo American pela MMG, que é controlada pela empresa estatal chinesa China Minmetals Corporation. O alvo consiste em duas instalações operacionais de ferroníquel e dois projetos em fase inicial de desenvolvimento no Brasil.

Segundo comunicado divulgado pela Comissão, a UE tem preocupações preliminares de que a transação possa permitir que a MMG desvie o fornecimento de ferroníquel dos mercados europeus, levando a custos mais altos e redução da qualidade na produção de aço inoxidável na Europa.