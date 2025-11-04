Casa Branca formaliza redução de tarifa extra à China associada ao fentanil

A Casa Branca divulgou uma ordem executiva na qual formaliza a redução de tarifa para a China após discussões entre os Estados Unidos e o país asiático.

"Entre outras coisas, a RPC (República Popular da China) se compromete a tomar medidas para aliviar a emergência nacional declarada na Ordem Executiva 14195. Especificamente, a RPC comprometeu-se a tomar medidas significativas para interromper o fluxo de fentanil para os Estados Unidos, incluindo a suspensão do envio de certos produtos químicos designados para a América do Norte e o controle rigoroso das exportações de certos outros produtos químicos para todos os destinos do mundo", destaca a ordem executiva publicada nesta terça-feira, 04.