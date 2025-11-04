Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CAE do Senado inicia análise do projeto de isenção do IR

CAE do Senado inicia análise do projeto de isenção do IR

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado iniciou na manhã desta terça-feira, 4, a análise do Projeto de Lei 1.087/2025, que amplia a isenção do Imposto de Renda (IR) para salários de até R$ 5 mil. Agora, o relator, Renan Calheiros (MDB-AL), realiza a leitura de seu relatório, em que mantém todos os pontos do texto aprovado em outubro pela Câmara.

Há expectativa para que senadores do PL peçam vista em seguida, ou seja, mais tempo para análise. Caso isso se concretize, a votação ficará para a quarta-feira, 4.

O texto foi aprovado no início de outubro pela Câmara.

Renan Calheiros fez uma série de críticas ao projeto e afirmou que continha inconstitucionalidades por não ter compensações a pontos incluídos pelos deputados.

Na semana passada, Renan afirmou que trabalhava com cinco cenários.

Após um mês de sua relatoria, no entanto, o senador decidiu por manter o texto como veio da Câmara, apenas com mudanças de redação. Ele argumenta que, com isso, garante que o texto vá diretamente à sanção.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar