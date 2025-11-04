CAE do Senado inicia análise do projeto de isenção do IR

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado iniciou na manhã desta terça-feira, 4, a análise do Projeto de Lei 1.087/2025, que amplia a isenção do Imposto de Renda (IR) para salários de até R$ 5 mil. Agora, o relator, Renan Calheiros (MDB-AL), realiza a leitura de seu relatório, em que mantém todos os pontos do texto aprovado em outubro pela Câmara.

Há expectativa para que senadores do PL peçam vista em seguida, ou seja, mais tempo para análise. Caso isso se concretize, a votação ficará para a quarta-feira, 4.