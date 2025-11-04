C&A: lucro líquido soma R$ 69,5 milhões no 3tri25, alta de 62,2% ante um ano antes

Segundo a companhia, a alta refletiu a evolução do resultado operacional, impulsionada pela expansão do Ebitda e pela redução da alavancagem.

A C&A reportou lucro líquido de R$ 69,5 milhões no terceiro trimestre deste ano, crescimento de 62,2% em relação a igual período de 2024.

O Ebitda (pré IFRS-16) alcançou R$ 196,8 milhões no período, um resultado 9,6% superior ao registrado no terceiro trimestre de 2024. Já o Ebitda ajustado (pré IFRS-16) - que inclui entre os ajustes outras despesas operacionais líquidas, receitas financeira de fornecedores, recuperação de créditos fiscais e programa de incentivo de longo prazo - somou R$ 208,8 milhões, um avanço de 4,4% ante o mesmo trimestre do ano anterior.

A expansão da margem bruta de mercadorias, com aumento também da margem de vestuário e eletrônicos e beleza, contribuíram para o avanço. Com isso, a margem Ebitda foi de 11,3% no trimestre, expansão de 0,2 ponto porcentual (p.p.) na comparação anual.

Já a receita líquida consolidada atingiu R$ 1,84 bilhão no terceiro trimestre, alta de 2,3% ante um ano antes. A elevação se deve ao aumento da receita de vestuário, que cresceu 8,9%, ao atingir R$ 1,648 bilhão. A receita com eletrônicos e beleza caiu 26,1%, indo para R$ 120,3 milhões, enquanto a receita com serviços financeiros recuou 41,5%, a R$ 65,9 milhões.

De acordo com a C&A, o planejamento comercial desenhado para esse período do ano permitiu uma transição gradual entre coleções, o que garantiu uma boa performance tanto em produtos de inverno quanto meia estação, deixando ainda um nível de estoque ajustado.