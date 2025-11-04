C&A: lucro líquido soma R$ 69,5 milhões no 3tri25, alta de 62,2% ante um ano antes
A C&A reportou lucro líquido de R$ 69,5 milhões no terceiro trimestre deste ano, crescimento de 62,2% em relação a igual período de 2024.
Segundo a companhia, a alta refletiu a evolução do resultado operacional, impulsionada pela expansão do Ebitda e pela redução da alavancagem.
O Ebitda (pré IFRS-16) alcançou R$ 196,8 milhões no período, um resultado 9,6% superior ao registrado no terceiro trimestre de 2024. Já o Ebitda ajustado (pré IFRS-16) - que inclui entre os ajustes outras despesas operacionais líquidas, receitas financeira de fornecedores, recuperação de créditos fiscais e programa de incentivo de longo prazo - somou R$ 208,8 milhões, um avanço de 4,4% ante o mesmo trimestre do ano anterior.
A expansão da margem bruta de mercadorias, com aumento também da margem de vestuário e eletrônicos e beleza, contribuíram para o avanço. Com isso, a margem Ebitda foi de 11,3% no trimestre, expansão de 0,2 ponto porcentual (p.p.) na comparação anual.
Já a receita líquida consolidada atingiu R$ 1,84 bilhão no terceiro trimestre, alta de 2,3% ante um ano antes. A elevação se deve ao aumento da receita de vestuário, que cresceu 8,9%, ao atingir R$ 1,648 bilhão. A receita com eletrônicos e beleza caiu 26,1%, indo para R$ 120,3 milhões, enquanto a receita com serviços financeiros recuou 41,5%, a R$ 65,9 milhões.
De acordo com a C&A, o planejamento comercial desenhado para esse período do ano permitiu uma transição gradual entre coleções, o que garantiu uma boa performance tanto em produtos de inverno quanto meia estação, deixando ainda um nível de estoque ajustado.
A geração de caixa (livre ajustada), por sua vez, foi de R$ 243,8 milhões, uma queda de 9,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Enquanto isso, a alavancagem total encerrou o trimestre em 0,1 vez (dívida líquida/Ebitda ajustado pré-IFRS16), uma queda ante a alavancagem de 1,0 vez vista um ano antes. Já a dívida líquida teve redução de 89,6% na base anual, para R$ 91,5 milhões.
Em linha com a estratégia de expansão, a C&A investiu R$ 145,8 milhões no trimestre, um incremento de 79,6% frente ao terceiro trimestre de 2024. Do total, R$ 89,9 milhões foram destinados às modelagens e reformas, com reinauguração de oito lojas. Não houve abertura de novas lojas, com isso, a empresa encerrou o período com 333 lojas.