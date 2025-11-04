BP lucra mais que o esperado no 3º trimestre e anuncia nova recompra de US$ 750 milhões

A petrolífera britânica BP informou nesta terça-feira, 4, que teve lucro subjacente com base nos custos de reposição de US$ 2,21 bilhões no terceiro trimestre de 2025, um pouco menor do que o ganho de US$ 2,35 bilhões apurado no segundo trimestre. O resultado, porém, superou o consenso de analistas levantado pela própria empresa, de US$ 2,02 bilhões.

A métrica utilizada pela BP é semelhante ao lucro líquido divulgado por petrolíferas dos EUA. A BP também lançou novo programa de recompra de ações, de US$ 750 milhões, igual ao do trimestre anterior. Por volta das 5h50 (de Brasília), a ação da BP tinha modesta baixa de 0,3% Bolsa de Londres.