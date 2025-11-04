Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa fecham majoritariamente em queda, ante temor de correção global dos mercados

Tipo Notícia

As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em queda nesta terça-feira, 4, em meio ao aumento nos temores de que o nível elevado de valorização dos mercados acionários - especialmente entre ações de tecnologia - possa gerar uma correção nos próximos dois anos.

Perto do fechamento, o Stoxx 600 caía 0,41%, a 569,93 pontos, pressionado pelo subíndice europeu de tecnologia (-1,06%). Em Frankfurt, o DAX caiu 0,77%, a 23.945,64 pontos. Em Paris, o CAC 40 cedeu 0,52%, a 8.067,53 pontos. Em Milão, o FTSE MIB subiu 0,09%, a 43.262,35 pontos. Em Madri, o Ibex 35 recuou 0,15%, a 16.012,50 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 teve queda de 0,24%, a 8.425,88 pontos. As cotações são preliminares.

Durante um evento em Hong Kong, os CEOs da Capital Group, Goldman Sachs e Morgan Stanley alertaram que investidores em Wall Street devem se preparar para uma queda de até 15% no mercado acionário dos EUA nos próximos 12 a 24 meses, segundo reportagem da Bloomberg. Os presidentes, contudo, alegaram que o ajuste seria "saudável" após o recente avanço nos preços das ações.

Assim como os mercados da Ásia e de Nova York, as bolsas da Europa foram pressionadas pela perspectiva de correção dos ativos, enquanto ainda assimilava resultados de balanços. Destaque negativo, a Telefónica tombou 12,67% em Madri, depois de anunciar que cortará pela metade os dividendos de 2026.

Em Londres, a petrolífera britânica BP subia 1,24%, depois de lucrar mais que o esperado no último trimestre e lançar programa de recompra de ações. O índice FTSE 100 fechou em alta de 0,14%, a 9.714,96 pontos, conforme a bolsa britânica ponderava ainda a recusa da ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, em descartar possível aumento de impostos para cumprir o orçamento, o que pesava sobre a libra e rendimentos dos Gilts.

Em Copenhague, a ação da Novo Nordisk reduziu perdas e fechou em queda marginal de 0,03%, após a farmacêutica dinamarquesa confirmar que submeteu uma proposta atualizada para adquirir a Metsera, classificada pela empresa americana como "superior" a da rival Pfizer.

