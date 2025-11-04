Bolsas da Europa caem mais de 1% após balanços, em linha com aversão global a risco
Por Sergio Caldas
São Paulo, 04/11/2025 - As bolsas europeias operam em baixa de mais de 1% na manhã desta terça-feira, acompanhando um movimento global de aversão a risco, enquanto investidores avaliam balanços corporativos locais.
Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha queda de 1,46, a 563,90 pontos, tocando o menor nível em mais de duas semanas.
No horário acima, os índices futuros de Wall Street tinham perdas de cerca de 0,9% a 1,5%. Na Ásia, as bolsas caíram de forma generalizada hoje, em um possível movimento de realização de lucros.
Nos EUA, pesam no sentimento incertezas sobre futuros novos cortes dos juros básicos americanos e o shutdown do governo Trump, que hoje entrou em seu 35º dia, igualando o recorde da paralisação de 2018-2019.
Da temporada de balanços, destaque negativo para a Telefónica, que amargava um tombo de quase 10% em Madri. A companhia de telecomunicações espanhola ampliou os lucros, mas também anunciou que cortará pela metade os dividendos de 2026.
Em Londres, a petrolífera britânica BP recuava 1%, embora tenha lucrado mais que o esperado no último trimestre.
Às 6h55 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 1,05%, a de Paris recuava 1,60% e a de Frankfurt cedia 1,77%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas perdas de 1,30%, 1,55% e 1,31%.
Contato: [email protected]