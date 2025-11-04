Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham em baixa, com possível realização após ganhos com tecnologia

Por Sergio Caldas

São Paulo, 04/11/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa generalizada nesta terça-feira, em aparente movimento de realização de lucros, depois de acumularem ganhos recentes em meio a um salto em ações de tecnologia e atingirem recordes consecutivos.

Na volta de um feriado no Japão, o índice Nikkei caiu 1,74% em Tóquio, a 51.497,20 pontos, após encerrar o pregão anterior em patamar inédito, no fim da semana passada.

Em Seul, p Kospi tombou 2,37%, a 4.121,74 pontos, depois de renovar máximas histórias nas quatro sessões anteriores com a forte demanda por ações de tecnologia ligadas a um projeto para desenvolver a infraestrutura de inteligência artificial (IA) da Coreia do Sul.

Em outras partes da região asiática, o Hang Seng recuou 0,79% em Hong Kong, a 25.952,40 pontos, e o Taiex registrou perda semelhante em Taiwan, de 0,77%, a 28.116,56 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,41%, a 3.960,19 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve queda mais expressiva, de 1,34%, a 2.486,78 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho, após o banco central local (RBA) deixar seu juro básico inalterado em 3,6%. O S&P/ASX 200 recuou 0,91% em Sydney, a 8.813,70 pontos.

