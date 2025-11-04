Bolsas da Ásia fecham em baixa, com possível realização após ganhos com tecnologia

São Paulo, 04/11/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa generalizada nesta terça-feira, em aparente movimento de realização de lucros, depois de acumularem ganhos recentes em meio a um salto em ações de tecnologia e atingirem recordes consecutivos.

Na volta de um feriado no Japão, o índice Nikkei caiu 1,74% em Tóquio, a 51.497,20 pontos, após encerrar o pregão anterior em patamar inédito, no fim da semana passada.

Em Seul, p Kospi tombou 2,37%, a 4.121,74 pontos, depois de renovar máximas histórias nas quatro sessões anteriores com a forte demanda por ações de tecnologia ligadas a um projeto para desenvolver a infraestrutura de inteligência artificial (IA) da Coreia do Sul.

Em outras partes da região asiática, o Hang Seng recuou 0,79% em Hong Kong, a 25.952,40 pontos, e o Taiex registrou perda semelhante em Taiwan, de 0,77%, a 28.116,56 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,41%, a 3.960,19 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve queda mais expressiva, de 1,34%, a 2.486,78 pontos.