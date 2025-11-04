Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BC publica consulta pública para novos requerimentos para relatórios de riscos ESG de IFs

Tipo Notícia

O Banco Central abriu consulta pública para estabelecer novos requerimentos para o Relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáticas (GRSAC). A iniciativa visa aprimorar as tabelas qualitativas que compõem o relatório e promover a inclusão de novas tabelas, tanto qualitativas como quantitativas.

As contribuições podem ser enviadas até 13 de fevereiro de 2026, em seção no site do BC dedicada a consultas públicas. A consulta pública em questão foi numerada como 127/2025, ela propõe a alteração da Resolução BCB nº 139/2021.

A proposta prevê que o novo formato do relatório GRSAC entrará em vigor em janeiro de 2027, com a primeira divulgação apenas em 2028. A data-base da primeira divulgação será dezembro de 2027 para instituições enquadradas nos segmentos 1 e 2 (S1 e S2).

Já as instituições enquadradas no segmento 3 (S3) estarão sujeitas à divulgação de todas as tabelas, mas terão prazo adicional para a divulgação dos novos requerimentos, com obrigatoriedade a partir da data-base de 31 de dezembro de 2028. Esse prazo corresponde ao mesmo previsto para o cumprimento dos relatórios de contabilidade relativos à sustentabilidade e ao clima baseados no padrão ISSB S1 e S2.

A proposta também prevê que as instituições do segmento 4 (S4), anteriormente sujeitas apenas à tabela qualitativa de governança, passem a divulgar as informações acerca de eventuais compromissos nacionais ou internacionais de natureza social, ambiental ou climática na forma das tabelas padronizadas ora propostas. A data-base de aplicação do requerimento será a mesma concedida ao segmento S3. O prazo garantirá tempo adequado para preparação dos regulados para o atendimento dos novos requerimentos, afirma o BC, em nota.

As instituições do segmento 5 (S5) estarão dispensadas dessa divulgação.

