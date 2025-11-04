Até 19/12 ONS enviará estudo para garantir maior segurança de sistema, diz diretor da Aneel

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, disse nesta terça-feira, 4, que até o dia 19 de dezembro o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) encaminhará um plano com a premissa de garantir maior segurança para a operação do sistema elétrico nacional.

Em versão preliminar deste trabalho, está previsto protocolo para a restrição da geração em usinas de pequeno porte, principalmente Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e térmicas a biomassa, que não são supervisionadas diretamente pelo Operador, mas pelas distribuidoras.