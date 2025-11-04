Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Até 19/12 ONS enviará estudo para garantir maior segurança de sistema, diz diretor da Aneel

Até 19/12 ONS enviará estudo para garantir maior segurança de sistema, diz diretor da Aneel

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, disse nesta terça-feira, 4, que até o dia 19 de dezembro o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) encaminhará um plano com a premissa de garantir maior segurança para a operação do sistema elétrico nacional.

Em versão preliminar deste trabalho, está previsto protocolo para a restrição da geração em usinas de pequeno porte, principalmente Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e térmicas a biomassa, que não são supervisionadas diretamente pelo Operador, mas pelas distribuidoras.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar