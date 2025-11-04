AMD supera em lucro e receita no 3ºT, mas não divulga vendas de chip na China

O ganho por ação ajustado ficou em US$ 1,20, acima da projeção de US$ 1,17 compilada pela FactSet. A AMD reportou ainda receita de US$ 9,24 bilhões, um aumento de 36% sobre o mesmo período de 2024 e ante US$ 8,74 bilhões esperado pelos analistas.

A Advanced Micro Devices (AMD) registrou lucro líquido de US$ 1,2 bilhão no terceiro trimestre de 2025, o que representou um crescimento de 61% sobre igual período de 2024, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 04.

A fabricante de chips informou que os resultados do terceiro trimestre não incluíram nenhuma receita proveniente de remessas de produtos GPU AMD Instinct MI308 para a China.

A AMD espera uma receita de aproximadamente US$ 9,6 bilhões no quarto trimestre, com margem de erro de US$ 300 milhões para mais ou para menos, com margem bruta ajustada de 54,5%. Analistas da FactSet projetam receita de US$ 9,21 bilhões do mercado, segundo a FactSet. O guidance também não incluiu as remessas do GPU AMD Instinct MI308 para a China.

Apesar de superar as estimativas, as ações da AMD cediam 1,37% no after hours de Nova York, às 18h43 (de Brasília).