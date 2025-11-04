AIG supera em lucro no 3ºT, com salto em receita de subscrição; no after hours, ação sobe 1,5%

A American International Group (AIG) teve lucro líquido de US$ 519 milhões no terceiro trimestre de 2025, aumento de 13% em comparação ao mesmo período de 2024, segundo balanço divulgado nesta terça-feira. A maior empresa seguradora americana teve lucro por ação ajustado de US$ 2,20, superando as projeções dos analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,72 por ação.

A receita de subscrição da seguradora teve salto anual de 81% no trimestre, a US$ 793 milhões.