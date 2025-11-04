AIG supera em lucro no 3ºT, com salto em receita de subscrição; no after hours, ação sobe 1,5%
A American International Group (AIG) teve lucro líquido de US$ 519 milhões no terceiro trimestre de 2025, aumento de 13% em comparação ao mesmo período de 2024, segundo balanço divulgado nesta terça-feira. A maior empresa seguradora americana teve lucro por ação ajustado de US$ 2,20, superando as projeções dos analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,72 por ação.
A receita de subscrição da seguradora teve salto anual de 81% no trimestre, a US$ 793 milhões.
A AIG fez vários investimentos recentemente, incluindo na seguradora especializada privada Convex Group e na gestora de ativos Onex Corp. A empresa também concordou em adquirir os direitos de renovação das carteiras de seguros comerciais de varejo do Everest Group. Espera-se que as transações impulsionem os lucros futuros, conforme o comunicado.
Depois de reação inicial em queda, as ações da AIG subiam 1,49% às 18h54 (de Brasília) no after hours de Nova York, após a publicação do balanço.
*com informações da Dow Jones Newswires