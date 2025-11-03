TIM e Vale fecham acordo para levar 5G a operações da mineradora

O objetivo da Vale é usar o 5G para conectar dispositivos e soluções que demandam maior capacidade de rede e conexões velozes. O acordo vai complementar a rede já implantada de 4G da mineradora, que digitaliza caminhões, perfuratrizes e outros dispositivos, voltados para ganho de segurança e produtividade.

A TIM e a Vale assinaram um acordo para implantar a internet móvel de quinta geração (5G) nas operações da mineradora no Brasil, de acordo com informações da operadora.

De acordo com nota à imprensa divulgada pela TIM, o setor de mineração é um dos focos do braço de negócios dedicado a conectividade para empresas (B2B). A tele já tem oito grandes clientes em mineração, incluindo a Anglo American e a Alcoa.

A expectativa da TIM é encerrar o ano com aproximadamente 120 clientes ativos em B2B, dos quais mais de 20 novos clientes estratégicos assinaram contrato ao longo de 2025.

A receita total contratada de B2B totalizou R$ 435 milhões no terceiro trimestre. Deste total, 34% vêm de parceiros no setor agrícola, 42% de logística e 22% dos projetos de infraestrutura básica (energia, água, gás e saneamento).

Além de mineração, a TIM instala sinal de internet em fazendas e rodovias, e também tem contratos de pontos de iluminação inteligentes.