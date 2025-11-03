Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taxas futuras de juros sobem em sintonia com mercado externo

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A dois dias da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) que deve manter a Selic nos atuais 15%, os investidores deixaram em segundo plano a leve melhora das expectativas inflacionárias, em um dia de agenda enxuta de indicadores locais, e os juros futuros negociados na B3 subiram seguindo a tendência do exterior, a despeito da queda de 0,43% do dólar na sessão.

Após duas semanas de redução mais contundente das estimativas de inflação, o movimento observado no boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 3, foi mais tímido, o que reforçou a percepção de grande parte dos analistas de que o Banco Central ainda não vai suavizar a comunicação conservadora no encontro da quarta-feira.

Já lá fora, as incertezas trazidas pela continuidade do shutdown nos Estados Unidos e sobre qual será a definição de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em dezembro mantiveram os Treasuries em firme elevação. A abertura da curva americana, na visão de agentes, foi o principal impulsionador das taxas futuras por aqui.

Encerrados os negócios, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 aumentou de 13,849% no ajuste de sexta-feira para 13,875%. O DI para janeiro de 2029 oscilou de 13,075% no ajuste antecedente a 13,080%. O DI para janeiro de 2031 marcou 13,375%, vindo de 13,351% no ajuste.

No mesmo horário, a taxa da T-Note de 2 anos avançava a 3,598%, e a de 10 anos, a 4,107%. Neste trecho da curva, pesaram mais as dúvidas sobre se o Fed vai afrouxar a política monetária em dezembro, avalia Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos, mas o rendimento do título soberano de 30 anos também abria, a 4,688%.

"Os efeitos do shutdown sobre a política agrícola e o agravamento dos impactos da paralisação, pela cegueira estatística e consequências na distribuição de recursos, elevam as incertezas", diz Sanchez. Já sobre os títulos dos EUA com vencimentos curtos e intermediários, o economista destaca o aparente dissenso no Comitê de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), sobre a próxima decisão de juros do Fed.

Após o presidente da autarquia, Jerome Powell, ter esfriado apostas de mais uma redução em dezembro, diretores como Christopher Waller e Stephen Miran mantêm uma linha mais 'dovish', observa o economista. De outro lado, a diretora Lisa Cook disse nesta segunda que a política de juros "não está em trajetória predeterminada". Devido ao shutdown, Cook comentou que a última reunião de 2025 do FOMC vai considerar dados econômicos atualizados.

No cenário local, o boletim Focus desta segunda trouxe novo ajuste das expectativas inflacionárias, mas mais discreto do que nas duas semanas anteriores. A projeção para o aumento do IPCA deste ano caiu 0,01 ponto, para 4,55%, mais próxima do teto da meta de inflação, de 4,5%. A previsão para 2026 ficou em 4,2%, e para 2027 e 2028, diminuiu de 3,82% a 3,80% e de 3,54% para 3,50%, respectivamente.

Gestor de renda fixa da Inter Asset, Ian Lima pondera que, a despeito da melhora inequívoca das expectativas do Focus, que já sugere uma reancoragem parcial das projeções do mercado, assim como um quadro qualitativo de inflação corrente bastante benigno e condizente com a eficácia da atual política restritiva, o comunicado da reunião de quarta-feira do Copom deve permanecer conservador e com poucas alterações ante o último documento.

"O Copom deve manter a Selic em 15%, como amplamente esperado pelo mercado, e com a comunicação reforçando a estratégia de manutenção nesse patamar por um 'período bastante prolongado', diante da persistente desancoragem das expectativas ainda presente", avalia Lima, que mantém a perspectiva para o primeiro corte do juro básico em janeiro, com a taxa em 12,25% ao final de 2026. O gestor avalia, no entanto, que a probabilidade de que a redução seja postergada avançou.

