Strategy compra 397 bitcoins por US$ 45,6 milhões
O fundador e presidente da Strategy, Michael Saylor, informou nesta segunda-feira, 3, em publicação no X que a companhia adquiriu 397 bitcoins por aproximadamente US$ 45,6 milhões, a cerca de US$ 114.771 por unidade da criptomoeda.
Segundo o fundador da empresa, que tinha o nome de MicroStrategy, com os bitcoins, a companhia registrou rendimento de 26,1% no acumulado de 2025.
Segundo Saylor, até 2 de novembro, a Strategy detinha 641.205 bitcoins, adquiridos por aproximadamente US$ 47,49 bilhões, ou US$ 74.057 por bitcoin.
A empresa é uma das maiores detentoras corporativas da criptomoeda, adotando o ativo como principal reserva de valor.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente