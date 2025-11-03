Strategy compra 397 bitcoins por US$ 45,6 milhões

O fundador e presidente da Strategy, Michael Saylor, informou nesta segunda-feira, 3, em publicação no X que a companhia adquiriu 397 bitcoins por aproximadamente US$ 45,6 milhões, a cerca de US$ 114.771 por unidade da criptomoeda.

Segundo o fundador da empresa, que tinha o nome de MicroStrategy, com os bitcoins, a companhia registrou rendimento de 26,1% no acumulado de 2025.