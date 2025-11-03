Stellantis aponta risco de paralisação iminente, mas acredita em solução rápida

O presidente da Stellantis para a América do Sul, Herlander Zola, disse nesta segunda-feira, 03, que as fábricas da montadora estão à beira de uma paralisação. Contudo, ele espera que a nova crise dos semicondutores, que ameaça parar fábricas de automóveis, tenha uma solução rápida.

"Há grande esperança de que isso será resolvido antes de afetar a produção. A expectativa nesta segunda é mais otimista do que era na sexta-feira", comentou o executivo. O otimismo se deve à abertura de diálogo do governo chinês com o setor automotivo brasileiro para assegurar o abastecimento de chips necessários à produção de carros. Após intervenção do governo brasileiro junto à embaixada da China, Pequim vai avaliar uma autorização especial para continuar com o fornecimento às empresas brasileiras que estiverem com dificuldades para importar os componentes eletrônicos.