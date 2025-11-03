Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Stellantis aponta risco de paralisação iminente, mas acredita em solução rápida

Stellantis aponta risco de paralisação iminente, mas acredita em solução rápida

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente da Stellantis para a América do Sul, Herlander Zola, disse nesta segunda-feira, 03, que as fábricas da montadora estão à beira de uma paralisação. Contudo, ele espera que a nova crise dos semicondutores, que ameaça parar fábricas de automóveis, tenha uma solução rápida.

"Há grande esperança de que isso será resolvido antes de afetar a produção. A expectativa nesta segunda é mais otimista do que era na sexta-feira", comentou o executivo. O otimismo se deve à abertura de diálogo do governo chinês com o setor automotivo brasileiro para assegurar o abastecimento de chips necessários à produção de carros. Após intervenção do governo brasileiro junto à embaixada da China, Pequim vai avaliar uma autorização especial para continuar com o fornecimento às empresas brasileiras que estiverem com dificuldades para importar os componentes eletrônicos.

Conforme Zola, a China já tomou a decisão de abrir exceções ao embargo dos semicondutores, e as empresas e países estão se movimentando para cumprir com todos os protocolos para garantir o abastecimento. Porém, como as peças ainda não chegaram, o risco de paralisação ainda existe. "Claramente, estamos na iminência de uma parada nas nossas fábricas caso não se consiga resolver a situação", disse à imprensa o presidente da Stellantis, grupo que reúne marcas como Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën.

A interrupção de abastecimento pode levar a paradas de linhas em uma a duas semanas. Apesar disso, se houver peças à disposição, o presidente da montadora disse que o problema pode ser resolvido rapidamente, pois são componentes pequenos, que podem ser transportados por aviões. "Depois que a decisão está tomada, em dois ou três dias você consegue receber as peças. Isso, teoricamente, resolve o problema", declarou Zola.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar