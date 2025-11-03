Renault anuncia que grupo chinês Geely comprará 26,4% da operação no Brasil

A Renault fechou um acordo que permitirá ao grupo chinês Geely adquirir 26,4% da operação da montadora francesa no Brasil. A Geely Holding e a Geely Auto terão acesso aos recursos da Renault no País e poderão produzir veículos da marca Geely Auto, lado a lado com modelos Renault, na fábrica Ayrton Senna.

Paralelamente, a Renault usará a plataforma da Geely para trens de força elétricos e híbridos para ampliar sua linha de veículos de baixa ou zero emissão no mercado brasileiro. A Renault do Brasil ficará responsável por distribuir o portfólio elétrico e híbrido da Geely no País, abrindo novas oportunidades em vendas, financiamento e serviços.