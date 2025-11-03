PMI industrial do Reino Unido sobe a 49,7 em outubro e fica acima da prévia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Reino Unido subiu de 46,2 em setembro para 49,7 em outubro, atingindo o maior nível em 12 meses, segundo pesquisa final da S&P Global divulgada nesta segunda-feira, 3.

O resultado definitivo de outubro ficou ligeiramente acima da estimativa inicial e da previsão de analistas da FactSet, de 49,6 em ambos os casos.