PMI industrial do Brasil sobe a 48,2 pontos em outubro, mas com perda de emprego elevada

Em nota, a diretora associada de Economia da S&P Global, Pollyanna de Lima disse que o mês passado trouxe uma combinação de aspectos positivos e negativos no PMI industrial.

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade industrial do Brasil subiu a 48,2 pontos em outubro, de 46,5 em setembro, segundo dados da S&P Global. A leitura abaixo de 50 pontos, porém, ainda indica contração da atividade, e os dados mostraram que no período a perda de emprego do setor foi a mais intensa desde abril de 2023.

"Entre os principais obstáculos destacou-se o impacto adverso das tarifas dos EUA, que se manifestou em uma aceleração notável da contração dos pedidos internacionais. Além disso, os fabricantes brasileiros reduziram o número de empregos na maior proporção observada em dois anos e meio, indicando uma falta de expectativa de uma recuperação imediata da demanda", afirmou ela.

Do lado positivo, há um "otimismo cauteloso" das empresas em relação ao ano que vem, com expectativas de que a produção aumente em conjunto com uma recuperação prevista na demanda, juntamente com possíveis aquisições, investimentos e o lançamento planejado de novos produtos, acrescentou Pollyana.

"Apesar da queda contínua nos novos pedidos e na produção, foi encorajador ver pelo menos a retração da recessão em outubro. Além disso, as empresas encontraram algum alívio na ausência geral de pressões sobre os custos, o que permitiu reduzir os preços dos bens finais em uma tentativa de estimular a demanda", disse ela.

De acordo com a S&P Global, os fabricantes brasileiros seguem concentrados no gerenciamento de despesas, o que envolve desde cortes de empregos a redução na compra de insumos e esforços para utilizar os estoques existentes, sem reposição imediata.