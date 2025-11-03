PMI industrial da zona do euro sobe a 50 em outubro e confirma prévia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da zona do euro subiu de 49,8 em setembro para 50 em outubro, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira, 3, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Comercial Bank.

O resultado definitivo de outubro confirmou a leitura preliminar, mas superou a previsão de analistas consultados pela FactSet, que previam estabilidade em 49,8.