PMI industrial da zona do euro sobe a 50 em outubro e confirma prévia
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da zona do euro subiu de 49,8 em setembro para 50 em outubro, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira, 3, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Comercial Bank.
O resultado definitivo de outubro confirmou a leitura preliminar, mas superou a previsão de analistas consultados pela FactSet, que previam estabilidade em 49,8.
O número em 50 indica que a atividade manufatureira do bloco ficou estagnada no mês passado.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente