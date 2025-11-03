PMI industrial da Alemanha sobe a 49,6 em outubro e confirma prévia
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da Alemanha subiu marginalmente entre setembro e outubro, de 49,5 para 49,6, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira, 3, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank.
O resultado definitivo de outubro confirmou a estimativa inicial e veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet.
A leitura inferior a 50 aponta que a manufatura alemã segue em contração.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente