PMI industrial da Alemanha sobe a 49,6 em outubro e confirma prévia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da Alemanha subiu marginalmente entre setembro e outubro, de 49,5 para 49,6, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira, 3, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank.

O resultado definitivo de outubro confirmou a estimativa inicial e veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet.