Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petrobras aprova novo PDV com potencial de desligamento de 1.100 empregados

Petrobras aprova novo PDV com potencial de desligamento de 1.100 empregados

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Petrobras informou na manhã desta segunda-feira, 3, que seu conselho de administração aprovou um novo Programa de Desligamento Voluntário (PDV). Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a estatal destaca que o público-alvo potencial desse PDV é de aproximadamente 1.100 empregados e que os desligamentos deverão ocorrer ao longo de 2026.

Serão elegíveis os empregados da Petrobras controladora que estejam em atividade na companhia e que tenham se aposentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, que instituiu a reforma da Previdência.

"O PDV é uma ferramenta de gestão de pessoal que oferece aos aposentados uma oportunidade de transição de carreira, ao mesmo tempo em que contribui para a renovação contínua e gradual dos quadros da companhia, adotando práticas de gestão do conhecimento, garantindo a continuidade operacional, a segurança das atividades e a transmissão dos conhecimentos críticos para a empresa", afirma a estatal.

A companhia ressalta que a aprovação do programa seguiu o rito de governança interna e está em linha com o Plano de Negócios da empresa. O impacto financeiro será reconhecido nas demonstrações contábeis à medida que as adesões forem efetivadas.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar