Petrobras aprova novo PDV com potencial de desligamento de 1.100 empregados

A Petrobras informou na manhã desta segunda-feira, 3, que seu conselho de administração aprovou um novo Programa de Desligamento Voluntário (PDV). Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a estatal destaca que o público-alvo potencial desse PDV é de aproximadamente 1.100 empregados e que os desligamentos deverão ocorrer ao longo de 2026.

Serão elegíveis os empregados da Petrobras controladora que estejam em atividade na companhia e que tenham se aposentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, que instituiu a reforma da Previdência.