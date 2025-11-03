OpenAI e AWS, da Amazon, anunciam acordo plurianual em inteligência artificial de US$ 38 bi

Segundo o comunicado, a tratativa "fornece à OpenAI acesso imediato e crescente à infraestrutura de classe mundial da AWS" para suas cargas avançadas de trabalho em IA.

A OpenAI anunciou nesta segunda-feira, 3, uma parceria estratégica plurianual com a Amazon Web Services (AWS). O acordo, avaliado em US$ 38 bilhões, permitirá à companhia expandir rapidamente sua capacidade de computação para desenvolver e operar seus modelos de inteligência artificial (IA).

Pelos termos do acordo, a OpenAI passará a operar seus sistemas em servidores Amazon EC2 UltraServers, com centenas de milhares de chips e capacidade de escalar para dezenas de milhões de CPUs, voltados a tarefas como o treinamento de modelos e a execução do ChatGPT.

Toda a capacidade deverá estar ativa até o fim de 2026, com possibilidade de expansão até 2027 e além.

A OpenAI lembrou ainda que seus modelos "de código aberto e peso básico" já estão disponíveis no Amazon Bedrock, plataforma que oferece acesso a modelos de IA generativa a empresas como Comscore e Peloton.

Após o anúncio, a ação da Amazon saltava cerca de 5% em Nova York, após a abertura dos mercados.