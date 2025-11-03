Metsera critica Pfizer após ser processada por aquisição pela Novo Nordisk
A Metsera se pronunciou nesta segunda-feira, 03, após ser processada duas vezes pela Pfizer em disputa com a Novo Nordisk pela aquisição da farmacêutica. "A Pfizer está tentando usar a via judicial para comprar a Metsera por um preço inferior ao oferecido pela Novo Nordisk", informou o comunicado divulgado no site da empresa de biotecnologia.
A Pfizer anunciou mais cedo que entrou com uma segunda ação judicial contra a Metsera e a Novo Nordisk. A norte-americana alega que a oferta da empresa dinamarquesa viola leis antitruste. Na sexta-feira, a Pfizer entrou com o primeiro processo contra as duas empresas.
"O Conselho de Administração da Metsera continuará a defender firmemente os interesses dos acionistas e dos pacientes. Os argumentos da Pfizer no processo são infundados e a Metsera os refutará em tribunal", concluiu.
A ação da Metsera fechou em queda de 3,66% em Nova York nesta segunda, enquanto o American Depositary Receipt (ADR) da Novo Nordisk cedeu 0,71%. Já os papéis da Pfizer subiram 0,16%.