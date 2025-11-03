Membro do Fed diz não ter decisão sobre juro em dezembro e vê inflação como maior preocupação

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou nesta segunda-feira, 3, que ainda não tomou uma decisão sobre o que fará na próxima reunião de política monetária da instituição, marcada para dezembro. "O limite para cortar os juros é mais alto do que nas duas reuniões anteriores", disse o dirigente, em entrevista ao Yahoo! Finance.

Goolsbee ressaltou que pouco mudou economicamente desde o encontro de setembro, mas indicou que a inflação segue sendo uma preocupação central. "Tenho me preocupado mais com a inflação do que com os riscos do mercado de trabalho", afirmou, acrescentando que "a inflação de serviços é uma área de preocupação".