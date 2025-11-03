Membro do Fed diz não ter decisão sobre juro em dezembro e vê inflação como maior preocupação
O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou nesta segunda-feira, 3, que ainda não tomou uma decisão sobre o que fará na próxima reunião de política monetária da instituição, marcada para dezembro. "O limite para cortar os juros é mais alto do que nas duas reuniões anteriores", disse o dirigente, em entrevista ao Yahoo! Finance.
Goolsbee ressaltou que pouco mudou economicamente desde o encontro de setembro, mas indicou que a inflação segue sendo uma preocupação central. "Tenho me preocupado mais com a inflação do que com os riscos do mercado de trabalho", afirmou, acrescentando que "a inflação de serviços é uma área de preocupação".
O dirigente avaliou que o momento atual exige cautela. "Devemos ter cuidado quando a economia está nesse momento de transição", declarou, destacando que o mercado de trabalho mostra sinais mistos. "Algumas métricas importantes do mercado de trabalho têm sido bastante estáveis", observou, embora tenha reconhecido que a taxa de contratação está baixa. "É um dos fatores mais fracos da nossa economia."
Goolsbee acrescentou ainda estar "cauteloso" quanto aos dados de demissões, destacando que o comportamento das empresas precisa ser monitorado com atenção.
Para Goolsbee, a economia ainda pode seguir um caminho positivo. "Um caminho dourado para a economia ainda é possível", observando que, no médio prazo, "as taxas de juros devem se estabilizar em um nível bem abaixo do atual".