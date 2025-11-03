JBS exporta 550 toneladas mensais de resíduo de couro para virar fertilizante na Itália

A JBS Couros exporta mensalmente 550 toneladas de farelo de rebaixe, resíduo do processo de rebaixamento do couro, para a Itália, onde o material é utilizado como matéria-prima na produção de fertilizantes, informou a empresa em nota. O farelo exportado é produzido em três das quatro unidades brasileiras da companhia: Itumbiara (GO), Uberlândia (MG) e Lins (SP). Segundo a JBS Couros, a iniciativa já permitiu redução média de 15% nas emissões de carbono nos artigos de couro, chegando a 25% em alguns casos.

De acordo com a companhia, a iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla de aproveitamento total da matéria-prima pela JBS Couros. Lançado em 2019, o Kind Leather é outro pilar dessa visão.