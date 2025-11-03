Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

JBS exporta 550 toneladas mensais de resíduo de couro para virar fertilizante na Itália

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A JBS Couros exporta mensalmente 550 toneladas de farelo de rebaixe, resíduo do processo de rebaixamento do couro, para a Itália, onde o material é utilizado como matéria-prima na produção de fertilizantes, informou a empresa em nota. O farelo exportado é produzido em três das quatro unidades brasileiras da companhia: Itumbiara (GO), Uberlândia (MG) e Lins (SP). Segundo a JBS Couros, a iniciativa já permitiu redução média de 15% nas emissões de carbono nos artigos de couro, chegando a 25% em alguns casos.

De acordo com a companhia, a iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla de aproveitamento total da matéria-prima pela JBS Couros. Lançado em 2019, o Kind Leather é outro pilar dessa visão.

A tecnologia otimiza o uso da pele desde o início, removendo as partes de menor aproveitamento antes do curtimento, transformando o que antes seria resíduo em coproduto para outras indústrias. A abordagem aumenta o rendimento do couro e reduz o consumo de água, de energia e de resíduos sólidos, explicou a JBS Couros na nota.

