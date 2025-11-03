Japão/S&P Global: PMI industrial (final) cai de 48,5 em setembro a 48,2 em outubro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Japão caiu de 48,5 em setembro para 48,2 em outubro, segundo pesquisa final da S&P Global em parceria com o Jibun Bank publicada nesta terça-feira, 04 (horário local). O indicador permaneceu abaixo do patamar neutro de 50, ou seja, indicando contração da atividade.

Segundo a economista da instituição Pollyanna De Lima, a fraqueza da demanda, particularmente nos setores automotivo e de semicondutores, afetou a indústria manufatureira japonesa, provocando uma queda significativa nos novos pedidos, a mais acentuada desde o início de 2024. "Os fabricantes não só lutaram contra a diminuição da demanda, como também enfrentaram um aumento acentuado nos custos durante outubro", acrescenta. De acordo com a especialista, a queda na produção em outubro foi "um tanto contida", no entanto, e as empresas estão confiantes em relação às perspectivas de crescimento.