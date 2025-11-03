Itamaraty: Brasil reconhece IICA como importante foro de posições consensuadas nas Américas

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse há pouco que o governo brasileiro reconhece o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) como "importante foro para a construção de posições consensuais na região".

"O Brasil acompanha com muito interesse a governança do Instituto, reconhecendo a sua capacidade de influenciar a agenda hemisférica de segurança alimentar, inovação agrícola e desenvolvimento rural sustentável", afirmou Vieira, na abertura da Conferência de Ministros da Agricultura das Américas 2025, promovida pelo IICA, no Palácio Itamaraty.