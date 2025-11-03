Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Itamaraty: Brasil reconhece IICA como importante foro de posições consensuadas nas Américas

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse há pouco que o governo brasileiro reconhece o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) como "importante foro para a construção de posições consensuais na região".

"O Brasil acompanha com muito interesse a governança do Instituto, reconhecendo a sua capacidade de influenciar a agenda hemisférica de segurança alimentar, inovação agrícola e desenvolvimento rural sustentável", afirmou Vieira, na abertura da Conferência de Ministros da Agricultura das Américas 2025, promovida pelo IICA, no Palácio Itamaraty.

"A agricultura é um dos pilares do crescimento econômico e desenvolvimento social no Brasil. É também uma das prioridades da nossa política externa", prosseguiu Vieira.

"Também sabemos que muitos países da região compartilham os desafios que nos vão superar, como a fome, a pobreza e a desigualdade social, razão pela qual temos incentivado a adesão de países e instituições à Aliança Contra a Fome e a Pobreza", completou o chanceler brasileiro.

