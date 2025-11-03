Ibovespa vai a inéditos 150 mil pontos em sexto recorde de fechamento seguido

O Ibovespa alcançou os inéditos 150 mil pontos na manhã desta segunda-feira, 3, e conseguiu se segurar nesse nível, renovando recorde de fechamento pelo sexto pregão consecutivo. A alta espelha o movimento do S&P 500 e do Nasdaq, em Nova York, e tem respaldo na expectativa do mercado pelo comunicado do Copom na quarta-feira, com o entendimento de que um corte na Selic está cada vez mais perto. A temporada de balanços também segue a todo vapor, com destaque para resultados do Itaú e da Petrobras nesta semana.

Para a economista-chefe da InvestSmart XP, Mônica Araújo, o Brasil surfa na alta vista no cenário internacional. "Por mais que as ações aqui tenham múltiplos bem atrativos para o investidor local e estrangeiro, a alta de 2025 vem muito mais do cenário externo. Há uma realocação de investidores globais que deixam de colocar 100% dos ativos no mercado americano e colocam 1%, 2% em outros mercados - montante suficiente para fazer com que os preços ganhem uma relevância maior", afirma.

Além de seguir os movimentos dos mercados internacionais, o Ibovespa também sobe na expectativa da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), avalia o head de alocação de investimentos e sócio da GT Capital, Nicolas Gass. "Tem expectativa de queda nos juros chegando. O mercado vai olhar de perto o comunicado, ver se o Copom vai dar algum 'spoiler'", afirma.

Levantamento do Projeções Broadcast mostra que o mercado antecipou a previsão de corte na taxa Selic de março para janeiro de 2026. Assim que o ciclo de afrouxamento começar, a Bolsa deve subir 12% no trimestre seguinte e 25% em seis meses, calcula o diretor de Renda Variável para a América Latina do Goldman Sachs, Juliano Arruda, em entrevista ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

"O Brasil é o mercado emergente mais alavancado, em taxas de juros locais, de toda a amostra que o Goldman Sachs acompanha. Então se o Brasil está indo para um ciclo de corte nos juros, a renda variável aqui tende a performar muito bem", disse.