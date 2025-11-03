Haddad: financiamento do TFFF não é doação, é investimento

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira, 03, que, em sua visão, o financiamento do Fundo de Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) não é doação, mas sim investimento. Ao falar rapidamente com jornalistas após uma série de reuniões no âmbito da COP30 Business & Finance Forum, evento organizado pela Bloomberg Philanthropies, o ministro disse que além do TFFF há uma outra coisa muito grande que é a coalizão do mercado de carbono.

Para Haddad, a coalizão do mercado de carbono vai exigir muita engenharia para sair do papel. "Mas além da coalizão, que demora mais tempo para acontecer no mercado internacional de carbono, o TFFF é a questão dos países bons. Não é nem doação, é investimento. Você remunera as florestas pelos empréstimos que serão feitos a partir do fundo. Eu tenho ouvido depoimento que muitos países angolanos vão anunciar", disse.