Governo Trump diz que programa de assistência alimentar será parcialmente financiado

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A administração do presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que financiará parcialmente o Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP, na sigla em inglês), após dois juízes emitirem decisões exigindo que o maior programa de assistência alimentar do país continue funcionando.

O Departamento de Agricultura americano, que supervisiona o SNAP, havia planejado congelar os pagamentos a partir de 1º de novembro, alegando que não poderia mais financiá-lo durante a paralisação do governo federal. O programa atende cerca de 1 em cada 8 americanos e é uma peça importante da rede de segurança social do país, custando mais de US$ 8 bilhões por mês nacionalmente.

O governo afirma que um fundo de emergência que será utilizado possui US$ 4,65 bilhões - o suficiente para cobrir cerca de metade dos benefícios normais. Esgotar o fundo potencialmente prepara o cenário para uma situação semelhante em dezembro, caso a paralisação não seja resolvida até lá.

Não está claro exatamente quanto os beneficiários receberão, nem quão rapidamente verão o valor aparecer nos cartões de débito que usam para comprar mantimentos, mas o governo americano disse que fornecerá detalhes sobre o cálculo do benefício parcial por família. Os pagamentos de novembro já foram atrasados para milhões de pessoas. (*Fonte: Associated Press).

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

