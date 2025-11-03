Focus: preços administrados no IPCA de 2025 passam de 4,92% para 4,95%

A mediana do relatório Focus para a inflação de preços administrados em 2025 subiu de 4,92% para 4,95%. Um mês antes, estava em 4,81%. A projeção para 2026 passou de 3,89% para 3,87%. Quatro semanas antes, era de 3,97%.

O Banco Central espera inflação de 4,3% para os preços administrados em 2025 e de 3,8% em 2026, conforme o último comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom).