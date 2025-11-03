Focus: mercado espera inflação de 0,86% no trimestre de outubro a dezembro

As medianas do relatório Focus indicam que o IPCA deve acumular alta de 0,86% no trimestre de outubro a dezembro.

A projeção para outubro permaneceu em 0,16%, e para novembro oscilou de 0,21% para 0,20%. Para dezembro, passou de 0,51% para 0,50%. Um mês antes, eram de 0,30%, 0,25% e 0,49%, nesta ordem.