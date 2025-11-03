Focus: IGP-M de 2025 passa de 0,49% para -0,20%; para 2026, cai para 4,08%

A mediana do relatório Focus para o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de 2025 passou de inflação de 0,49% para deflação de 0,20%. Um mês antes, era de inflação de 0,96%.

A projeção para 2026 seguiu positiva, mas diminuiu de 4,20% para 4,08%. Quatro semanas antes era de 4,20%.