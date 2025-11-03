Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Focus: IGP-M de 2025 passa de 0,49% para -0,20%; para 2026, cai para 4,08%

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A mediana do relatório Focus para o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de 2025 passou de inflação de 0,49% para deflação de 0,20%. Um mês antes, era de inflação de 0,96%.

A projeção para 2026 seguiu positiva, mas diminuiu de 4,20% para 4,08%. Quatro semanas antes era de 4,20%.

Os índices gerais de preços, da Fundação Getulio Vargas (FGV), medem um agregado da inflação para três grupos: produtores (atacado, com impacto do câmbio e da variação e commodities), com peso de aproximadamente 60%; consumidores, com 30%; e construção, 10%.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast.

