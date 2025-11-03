Focus: déficit primário de 2025 segue em 0,50% do PIB; 2026 continua em 0,60% do PIB
A mediana do relatório Focus para o déficit primário do setor público consolidado em 2025 seguiu em 0,50% do Produto Interno Bruto (PIB), pela 4ª semana consecutiva. A meta fiscal é de déficit zero nas contas do governo central este ano, com tolerância de 0,25 ponto porcentual do PIB para mais ou para menos.
A estimativa intermediária para o déficit primário do setor público em 2026 permaneceu em 0,60% do PIB, pela 11ª semana seguida. O alvo do ano que vem é de um superávit de 0,25% do PIB para o governo central, também com tolerância de 0,25 ponto para mais ou para menos.
Nominal
A estimativa intermediária do Focus para o déficit nominal de 2025 permaneceu em 8,50% do PIB, pela 8ª semana consecutiva. A mediana para o rombo nominal de 2026 passou de 8,50% para 8,61% do PIB. Quatro semanas antes, era de 8,40%.
O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. O resultado nominal reflete o saldo após o gasto com juros e outras despesas financeiras.
A mediana para a dívida líquida do setor público (DLSP) como proporção do PIB em 2025 permaneceu em 65,80%. A estimativa intermediária para 2026 passou de 70,08% para 70,11%. Quatro semanas atrás, estava em 70,08%.
