Focus: déficit em transações correntes de 2025 passa de US$ 70,80 bi para US$ 71,33 bi

A mediana do relatório Focus para o déficit em transações correntes do Brasil em 2025 passou de US$ 70,80 bilhões para US$ 71,33 bilhões. Um mês antes, era de US$ 68,16 bilhões. A projeção para o déficit de 2026 passou de US$ 65,00 bilhões para US$ 65,25 bilhões. Quatro semanas atrás, era de US$ 65,00 bilhões.

As expectativas do mercado sugerem que o déficit em conta corrente continuará sendo financiado pelos Investimentos Diretos no País (IDP). A mediana para 2025 indica entrada líquida de US$ 70,00 bilhões, estável há 46 semanas. A projeção para 2026 também permaneceu em US$ 70,00 bilhões pela 32ª semana seguida.