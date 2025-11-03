FGV: Confiança empresarial cai 0,1 ponto em outubro ante setembro, para 89,5 pontos

"A leve queda da confiança sugere a continuidade da fase de desaceleração do ritmo de atividade econômica em outubro. Além do recuo no índice que mede a percepção sobre a situação atual dos negócios, observou-se uma redução mais acentuada da confiança em segmentos que até recentemente demonstravam alguma resiliência, como a Indústria de Transformação e, sobretudo, a Construção. A boa notícia veio do Índice de Expectativas, que voltou a subir, após quatro quedas consecutivas", avaliou o pesquisador Aloisio Campelo Jr., do Ibre/FGV, em nota oficial.

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV) recuou 0,1 ponto em outubro ante setembro, para 89,5 pontos, na série com ajuste sazonal. Na métrica de médias móveis trimestrais, o índice teve queda de 0,7 ponto.

O Índice de Situação Atual Empresarial (ISA-E) cedeu 0,5 ponto, para 92,8 pontos. O recuo foi puxado pela piora na satisfação com a situação atual dos negócios (-0,7 ponto, para 91,5 pontos) e pela avaliação do nível de demanda atual (-0,4 ponto, a 94,1 pontos).

Já o Índice de Expectativas Empresariais (IE-E) avançou 0,3 ponto, para 86,2 pontos, após uma sequência de quatro meses de quedas. Dentro do IE-E, o otimismo com a demanda nos três meses seguintes subiu 1,9 ponto, para 85,3 pontos, enquanto a perspectiva para os negócios em seis meses caiu 1,3 ponto, para 87,4 pontos.

Entre os quatro grandes setores, Comércio foi o único a mostrar melhora relevante (+1,5 ponto), enquanto recuaram a Indústria (-0,7 ponto), Construção (-0,7) e Serviços (-0,1). Em outubro, 45% dos 49 segmentos pesquisados reportaram alta da confiança.

"O destaque negativo é o setor da Construção, onde apenas 18% dos segmentos registraram alta da confiança no mês", apontou a FGV.