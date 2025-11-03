Fed: Daly diz que corte foi apropriado, mas defende manter política 'modestamente restritiva'
A presidente do Federal Reserve (Fed) de São Francisco, Mary Daly, afirmou nesta segunda-feira, 03 que o corte de juros promovido pelo Banco Central americano na semana passada foi apropriado e que mantém "a mente aberta" em relação à próxima decisão de política monetária, em dezembro. Segundo ela, a taxa de juros deve continuar "modestamente restritiva", uma vez que a inflação ainda está em torno de 3% e acima da meta. Daly destacou que os 50 pontos-base de cortes já realizados em 2025 deixaram o banco central "em uma posição melhor".
Durante evento, questionada sobre o impacto da paralisação parcial do governo americano na coleta de dados, Daly afirmou que o Fed dispõe de informação suficiente para decidir sobre a taxa básica. "Não vejo que tenhamos tão pouca informação a ponto de não podermos tomar uma boa decisão. Temos menos dados do que de costume, mas esse é o trabalho da política monetária", disse.
A dirigente avaliou ainda que o mercado de trabalho "não parece estar à beira de um colapso" e reiterou que o Fed busca equilibrar riscos de inflação e de atividade. "Precisamos manter a política levemente restritiva", afirmou.
Em outro momento, Daly comentou o avanço dos investimentos corporativos em inteligência artificial (IA), observando que "muitas empresas em todo o país estão investindo em tecnologias como aprendizado de máquina e robótica". Segundo ela, esses aportes já estão trazendo ganhos de produtividade, embora ainda não esteja claro "se essa revolução tecnológica será como a eletricidade ou apenas mais uma etapa incremental na eficiência das empresas".