Fed: Daly alerta que esperar por dados oficiais do emprego pode deixar análise 'atrasada'

A presidente do Federal Reserve (Fed) de São Francisco, Mary Daly, afirmou nesta segunda-feira,03, que a leitura sobre o mercado de trabalho não deve depender apenas dos relatórios oficiais de emprego, como o payroll. "Se você espera por um relatório do mercado de trabalho para dizer se ele está fraco, você já está atrasado", disse durante evento. Para ela, a necessidade das empresas por mão de obra e outros indicadores em tempo real são elementos essenciais para avaliar a economia de forma mais ágil.

Questionada sobre o recente acordo comercial entre os Estados Unidos e a China discutido pelos presidentes Donald Trump e Xi Jinping, Daly evitou comentar diretamente o tema, enfatizando a independência do banco central. "Temos um mandato estreito e nos mantemos nele", afirmou.