Fed: Daly alerta que esperar por dados oficiais do emprego pode deixar análise 'atrasada'
A presidente do Federal Reserve (Fed) de São Francisco, Mary Daly, afirmou nesta segunda-feira,03, que a leitura sobre o mercado de trabalho não deve depender apenas dos relatórios oficiais de emprego, como o payroll. "Se você espera por um relatório do mercado de trabalho para dizer se ele está fraco, você já está atrasado", disse durante evento. Para ela, a necessidade das empresas por mão de obra e outros indicadores em tempo real são elementos essenciais para avaliar a economia de forma mais ágil.
Questionada sobre o recente acordo comercial entre os Estados Unidos e a China discutido pelos presidentes Donald Trump e Xi Jinping, Daly evitou comentar diretamente o tema, enfatizando a independência do banco central. "Temos um mandato estreito e nos mantemos nele", afirmou.
A dirigente, no entanto, compartilhou percepções sobre o que o Fed tem ouvido de empresas afetadas pelas negociações bilaterais. "O que estamos escutando em todo o Oeste dos EUA é que as próprias negociações estão levando a resultados melhores, que nivelam o campo de jogo e tornam possível planejar os próximos 10 a 20 anos", disse.
Segundo Daly, muitas companhias parecem menos preocupadas com tarifas do que os economistas. "Os economistas colocam os acordos nos modelos e obtêm resultados duros. As empresas, por outro lado, dizem que podem se adaptar, mudar fornecedores e seguir em frente, desde que saibam quais são as regras", afirmou. Ela acrescentou que os empresários "estão um pouco mais otimistas", pois percebem que o processo de negociação "está mais próximo de um desfecho claro".