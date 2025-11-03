Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,61%
Pontos: 150.454,24
Máxima de +0,82% : 150.761 pontos
Mínima de +0,01% : 149.551 pontos
Volume: R$ 21,31 bilhões
Variação em 2025: 25,08%
Variação no mês: 0,61%
Dow Jones: -0,48%
Pontos: 47.336,68
Nasdaq: +0,46%
Pontos: 23.834,72
Ibovespa Futuro: +0,51%
Pontos: 152.995
Máxima (pontos): 153.300
Mínima (pontos): 151.970
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 40,08
Variação: +1,66%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,10
Variação: +1,18%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,36
Variação: +1,1%
Ambev ON
Preço: R$ 12,91
Variação: +1,57%
Petrobras ON
Preço: R$ 31,79
Variação: +0,89%
Vale ON
Preço: R$ 65,35
Variação: +0,14%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Vale ON
Preço: R$ 65,35
Variação: +0,14%
Itausa PN
Preço: R$ 11,78
Variação: +1,12%
Global 40
Cotação: 716,908 centavos de dólar
Variação: -0,27%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3569
Venda: R$ 5,3574
Variação: -0,43%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,49
Venda: R$ 5,59
Variação: +0,18%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3499
Venda: R$ 5,3505
Variação: estável
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4800
Venda: R$ 5,5670
Variação: +0,09%
- Dólar Futuro (dezembro)
Cotação: R$ 5,3945
Variação: -0,37%
- Euro
Compra: US$ 1,1517 (às 18h31)
Venda: US$ 1,1517 (às 18h31)
Variação: -0,17%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,1710
Venda: R$ 6,1720
Variação: -0,48%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4100
Venda: R$ 6,5070
Variação: +0,15%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.014,0 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: + 0,44%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente