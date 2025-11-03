Fávaro: Expectativa é de abertura do Japão para carne bovina do Brasil neste ano

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, voltou a afirmar que o governo mantém a expectativa de abertura do Japão para a carne bovina brasileira ainda neste ano.

"Há mais de 20 anos o Brasil pleiteia esse mercado. Tinham algumas barreiras sanitárias que foram superadas, como, por exemplo, o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal com o Brasil Livre de Febre Aftosa sem Vacinação", disse ele a jornalistas, após participar da abertura da Conferência de Ministros da Agricultura das Américas.